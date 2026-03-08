Реклама

Россиян попросили покинуть пляжи Сочи в Международный женский день

В Сочи звучат сирены, туристов и жителей попросили покинуть пляжи
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Павел Крутенко / Фотобанк Лори

Туристов и жителей Сочи попросили покинуть пляжи курорта в Международный женский день, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Уточняется, что в городе звучат сирены, объявлена беспилотная опасность в Сочи и Сириусе. «Сегодня праздничный день, но сейчас необходимо покинуть набережные и укрыться в безопасных местах пока в городе не станет спокойно», — пояснил мэр.

Кроме того, аэропорт Сочи приостановил работу в 15:37 по московскому времени. За час до этого запрет на вылеты и прилеты ввели в аэропортах Краснодара и Геленжика.

