Россиянин попался в аэропорту с поддельными часами Rolex и стал фигурантом дела

Российский пассажир самолета попался в аэропорту с поддельными часами Rolex и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что путешественник по имени Сергей попался в авиагавани Пулково, Санкт-Петербург, во время прохождения «красного коридора». Таможенники обратили внимание на его незадекларированные часы бренда Rolex, однако мужчина заверил их, что это всего лишь реплика за 300 долларов (23,7 тысячи рублей).

Сотрудники таможни решили убедиться в этом самостоятельно и сверили часы с фотографиями оригинала в сети. В ходе такой экспертизы они установили, что Rolex настоящие. Россиянину теперь грозит штраф в двукратном размере от рыночной стоимости изделия.

