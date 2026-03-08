Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:49, 8 марта 2026Путешествия

Россиянин попался в аэропорту с поддельными часами Rolex и стал фигурантом дела

Россиянин попался в аэропорту Пулково с поддельными часами Rolex
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: marino bocelli / Shutterstock / Fotodom

Российский пассажир самолета попался в аэропорту с поддельными часами Rolex и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что путешественник по имени Сергей попался в авиагавани Пулково, Санкт-Петербург, во время прохождения «красного коридора». Таможенники обратили внимание на его незадекларированные часы бренда Rolex, однако мужчина заверил их, что это всего лишь реплика за 300 долларов (23,7 тысячи рублей).

Сотрудники таможни решили убедиться в этом самостоятельно и сверили часы с фотографиями оригинала в сети. В ходе такой экспертизы они установили, что Rolex настоящие. Россиянину теперь грозит штраф в двукратном размере от рыночной стоимости изделия.

Ранее таможенники в Домодедово нашли в багаже прилетевшей из Индии туристки вулканический песок с уровнем радиации в 15 раз выше нормы. Женщина собрала его на пляже в штате Керала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США забеспокоились из-за передачи Россией Ирану разведданных

    Лукашенко предложил переименовать кофе американо

    Россиянин попался в аэропорту с поддельными часами Rolex и стал фигурантом дела

    Постпред США при ООН прокомментировал удар по иранской школе

    Стал известен лучший танцевальный дуэт в финале Гран-при России по фигурному катанию

    Россияне оценили уборку снега на дорогах и дворах зимой 2026

    Россиян попросили покинуть пляжи Сочи в Международный женский день

    Аэропорт популярного курортного города России приостановил работу

    Стало известно о расколе в Белом доме из-за Ирана

    Заболевшая раком Лерчек отказалась ложиться в больницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok