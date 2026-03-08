Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:35, 8 марта 2026Путешествия

Россиянин привез из путешествия в подарок жене на 8 Марта уголь из шахты в Воркуте

Алина Черненко

Фото: Alfonso Blanco / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин рассказал о самых необычных подарках жене на 8 Марта, привезенных из путешествий. Списком он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Первым неординарным подарком в списке автора оказался уголь из шахты в Воркуте. Россиянин рассказал супруге про историю города, шахтерский труд и про то, что она держит в руках «кусок эпохи».

Материалы по теме:
Поделки на 8 Марта своими руками: 11 идей подарков маме, бабушке и сестре, подробные инструкции с видео
Поделки на 8 Марта своими руками:11 идей подарков маме, бабушке и сестре, подробные инструкции с видео
27 февраля 2026
Теплые подарки с арктическим колоритом. Что подарить на 8 Марта?
Теплые подарки с арктическим колоритом.Что подарить на 8 Марта?
5 марта 2026

«Жена подержала эпоху, испачкала пальцы и молча положила на стол. К теме угля мы больше не возвращались — он до сих пор валяется где-то на даче», — поиронизировал Жирухин.

Второй необычный подарок, который блогер привез жене на 8 Марта, — вулканический пепел с Камчатки в спичечном коробке. В ответ супруга поинтересовалась, не радиоактивный ли он.

Кроме того, мужчина дарил возлюбленной термос с морозным воздухом из тундры. «Объяснил: закрыл крышку при минус сорока, внутри — настоящий арктический воздух. Вечная мерзлота, северное сияние, все такое. Жена смотрела на термос три секунды. Молча встала. Ушла в другую комнату. Через стену донеслось: "Я больше не буду задавать вопросы. Просто жду, что будет дальше"», — поделился автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в селе Русское Устье в Якутии и описал речь местных жителей фразой «как здорово, что такие капсулы времени еще существуют». Россиянин признался, что понимал отдельные слова, но общий смысл сказанного от него ускользал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России прокомментировали скандал с конфискацией денег у украинских инкассаторов

    Россиянка захотела сменить домофон и потеряла миллионы рублей

    Песков философски ответил на вопрос российского журналиста о мире

    Лавров обратился с призывом к США

    Российский аэропорт приостановил работу

    Россиянам напомнили о способных продлить жизнь машине весенних работах

    Россиянин привез из путешествия в подарок жене на 8 Марта уголь из шахты в Воркуте

    Словакия допустила уничтожение Украиной нефтепровода «Дружба»

    Следователи занялись безвестным исчезновением подростков под Москвой

    Трое детей исчезли в Подмосковье во время прогулки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok