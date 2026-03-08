Россиянин привез из путешествия в подарок жене на 8 Марта уголь из шахты в Воркуте

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин рассказал о самых необычных подарках жене на 8 Марта, привезенных из путешествий. Списком он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Первым неординарным подарком в списке автора оказался уголь из шахты в Воркуте. Россиянин рассказал супруге про историю города, шахтерский труд и про то, что она держит в руках «кусок эпохи».

«Жена подержала эпоху, испачкала пальцы и молча положила на стол. К теме угля мы больше не возвращались — он до сих пор валяется где-то на даче», — поиронизировал Жирухин.

Второй необычный подарок, который блогер привез жене на 8 Марта, — вулканический пепел с Камчатки в спичечном коробке. В ответ супруга поинтересовалась, не радиоактивный ли он.

Кроме того, мужчина дарил возлюбленной термос с морозным воздухом из тундры. «Объяснил: закрыл крышку при минус сорока, внутри — настоящий арктический воздух. Вечная мерзлота, северное сияние, все такое. Жена смотрела на термос три секунды. Молча встала. Ушла в другую комнату. Через стену донеслось: "Я больше не буду задавать вопросы. Просто жду, что будет дальше"», — поделился автор.

