Российская лыжница Непряева показала лучший результат в карьере

Российская лыжница Непряева финишировала четвертой на этапе Кубка мира

Российская лыжница Дарья Непряева показала лучший результат в карьере, финишировав четвертой на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Непряева пробежала десять километров с раздельным стартом за 26 минут и 14,1 секунды. Она на десять секунд отстала от занявшей третье место американки Джессики Диггинс.

Победительницей гонки стала шведка Фрида Карлссон — она прошла дистанцию за 25 минут и 57,6 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Линн Сванн.

Ранее Непряева выступила на Олимпиаде-2026. Она заняла 17-е место в скиатлоне.