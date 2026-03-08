Фермер из Башкортостана поздравил женщин с 8 Марта огромной надписью из лошадей

Фермер из Башкортостана поздравил женщин с 8 Марта необычным способом. Мужчина создал огромную надпись из своих лошадей, видео он поделился в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сагитзян Идиятуллин из Иглинского района в честь праздника опубликовал ролик, на котором можно увидеть сотни лошадей, выстроившихся на снегу. Ряды животных складываются в надпись «8 Марта».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил женщин с 8 Марта, посетив сеть быстрого питания «Мак.Бай» и раздав им бургеры.