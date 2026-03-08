Реклама

12:21, 8 марта 2026Мир

Словакия допустила уничтожение Украиной нефтепровода «Дружба»

Премьер Словакии Фицо допустил уничтожение Украиной нефтепровода «Дружба»
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Премьер-министр Словакии допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может специально уничтожить нефтепровод «Дружба». Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если будем мешкать, то я вообще не сомневаюсь в том, что Зеленский способен уничтожить нефтепровод. Поскольку взрыв подводного газопровода “Северный поток” украинскими специальными подразделениями не мог произойти без его ведома», — подчеркнул глава словацкого правительства.

Ранее Фицо заявил, что для Словакии крайне необходимы поставки нефти, проходящие через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба», но Зеленский не собирается их продолжать.

Он также отметил, что украинский лидер только делает вид, что нефтепровод поврежден, хотя спутниковые снимки четко подтверждают, что это не так.

