Трамп сделал дерзкое заявление о капитуляции Ирана

Трамп: Капитуляция Ирана может наступить в момент, когда сдаваться будет некому

Президент США Дональд Трамп сказал, что капитуляция Ирана может наступить и тогда, когда сдаваться будет уже некому. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами.

Между тем, глава Белого дома допустил, что карта исламской республики может измениться после американо-израильских ударов. Сам Трамп в своей речи неоднократно использовал слово «война», комментируя события последних дней.

Политик не исключил возможность отправки военных США в Иран, однако уточнил, что это может произойти по «веской причине». Так, он подметил, что американские солдаты могут отправиться туда для захвата обогащенного урана.

Ранее Дональд Трамп высказался о поддержке Ирана Россией. По его словам, Америка в ходе военной операции уничтожила всю иранскую военную авиацию, а также 44 корабля.