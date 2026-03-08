Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:15, 8 марта 2026Россия

Цветочный магазин извинился перед оставшимся без цветов для матери мальчиком

В Нижнем Новгороде оставшийся без цветов для матери мальчик получил два букета
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Цветочный магазин в Нижнем Новгороде, который отказался продавать мальчику цветы для матери к 8 Марта, извинился, подарив семье ребенка два букета. Об этом пишет в Telegram-канале РЕН ТВ.

«База цветов» отправила курьера с двумя коробками, в которых находились большие букеты. Во время вручения сотрудник поблагодарил мальчика и отметил, что именно с помощью подобных инцидентов магазин может получать ценную обратную связь от клиентов.

На попавших в сеть кадрах мальчик приоткрыл коробки и подарил один из букетов матери, поздравив ее с 8 Марта.

Ранее сообщалось, что работники «База цветов» отказались продавать мальчику цветы накануне праздника из-за юридических нюансов, связанных с продажей товара несовершеннолетним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минэнерго США определилось с санкциями против России

    Цветочный магазин извинился перед оставшимся без цветов для матери мальчиком

    Российские полицейские украли из квартиры задержанного фен, кроссовки и шампанское

    «Краснодар» проиграл «Рубину» в матче РПЛ

    В Швеции задержали члена экипажа перехваченного сухогруза теневого флота России

    Россиянам рассказали о нечестных уловках платных медклиник

    Ближневосточная страна одновременно осудила США и Иран

    Началась гражданская война муравьев

    Жена Карпина заявила о беременности

    Украина возмутилась из-за возвращения России на престижную выставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok