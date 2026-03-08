Цветочный магазин извинился перед оставшимся без цветов для матери мальчиком

В Нижнем Новгороде оставшийся без цветов для матери мальчик получил два букета

Цветочный магазин в Нижнем Новгороде, который отказался продавать мальчику цветы для матери к 8 Марта, извинился, подарив семье ребенка два букета. Об этом пишет в Telegram-канале РЕН ТВ.

«База цветов» отправила курьера с двумя коробками, в которых находились большие букеты. Во время вручения сотрудник поблагодарил мальчика и отметил, что именно с помощью подобных инцидентов магазин может получать ценную обратную связь от клиентов.

На попавших в сеть кадрах мальчик приоткрыл коробки и подарил один из букетов матери, поздравив ее с 8 Марта.

Ранее сообщалось, что работники «База цветов» отказались продавать мальчику цветы накануне праздника из-за юридических нюансов, связанных с продажей товара несовершеннолетним.