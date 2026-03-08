Тысячи человек привезут в Россию из ОАЭ и Омана

Минтранс: 8 тыс. человек привезут в Россию из ОАЭ и Омана 8 марта

В воскресенье, 8 марта, из ОАЭ и Омана в Россию привезут почти восемь тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Минстранса в Telegram-канале.

Для этого будет осуществлено 37 рейсов. «Перелеты выполняются при поддержке Минтранса России и подведомственной ему Росавиации, в координации с ближневосточными авиационными властями с соблюдением необходимых мер для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнули в ведомстве.

Минтранс также отметил, что с начала текущей недели из стран Ближнего Востока в Россию перевезли 37,6 тысячи граждан на 181 рейсе.

Ранее Иран официально подтвердил удар дроном по отелю Marina в Дубае. Власти заявили, что в здании находились американские военные.