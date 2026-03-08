В ОАЭ опровергли сообщения о первом ударе по Ирану

В Эмиратах опровергли причастность к удару по опреснительному заводу в Иране

Власти Объединенных Арабских Эмиратов опровергли причастность к удару по опреснительному заводу на территории Ирана. Об этом написала газета The Jerusalem Post, ссылаясь на председателя комитета национальной обороны ОАЭ Али Аль Нуайми.

«Как соседи, мы заботимся об их (простых иранцев. — Ред.) благополучии», — заявил газете Аль Нуайми.

Помимо этого, причастность к атаке отвергла Армия обороны Израиля. Журналисты газеты же высказали мнение, что Эмираты «не стали бы атаковать гражданскую цель, чтобы вступить в войну», а скорее нанесли бы удар по военному объекту. Также некоторые СМИ добавляют, что нельзя утверждать, был ли вообще нанесен какой-либо удар ОАЭ по Ирану.

О том, что военные Эмиратов якобы атаковали завод по опреснению воды в Иране, сообщил израильский портал Ynet. При этом власти Израиля предполагают, что этот удар не является полноценным вмешательством ОАЭ в конфликт.

Накануне сообщалось, что Иран атаковал штаб армии США в ОАЭ и нанес удары по израильской Хайфе. Прежде иранский дрон врезался в 88-й этаж дубайского небоскреба 23-Marina. По предварительным данным, на одном из этажей могли находиться сотрудники ЦРУ.