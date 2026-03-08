Реклама

20:12, 8 марта 2026Россия

В России начнут строже наказывать за нарушение правил пересечения границы

Александра Качан (Редактор)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В России увеличат штраф за нарушение правил пересечения границы страны. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на сайте правовых актов.

Наказание ужесточилось в восьми составах административных правонарушений в области защиты госграницы. Документ также подразумевает внесение изменений в КоАП РФ в части увеличения допустимого размера штрафа за совершение таких нарушений.

Теперь при несоблюдении правил пересечения лицами или транспортом, а также нарушении правил въезда или выезда при прохождении пограничного контроля грозит штраф до 25 рублей для физических лиц, до 250 тысяч для должностных и 2,5 миллиона для юридических. До этого сумма составляла до 5 тысяч, до 50 тысяч и до 800 тысяч рублей, соответственно.

Ранее Путин подписал закон об извещении граждан о том, что их разыскивают родственники.

