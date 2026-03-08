Реклама

Бывший СССР
00:17, 9 марта 2026

Яркие вспышки в небе над Одессой попали на видео

Жители Одессы сняли на видео яркие вспышки в небе в районе Черноморска
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Telegram-канал Одесса INFO

Яркие вспышки в небе увидели и засняли на видео жители Одессы вечером 8 марта. Местные паблики начали делиться кадрами прилетов, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По предварительным данным, прилет был в районе города Черноморска по объекту энергетики.

В ночь с 7 на 8 марта координатор подполья Сергей Лебедев сообщал о том, что был нанесен удар по контейнерному терминалу в порту Одессы.

В момент удара, по предварительным данным, в терминале находилось около 30 ракет. Кроме того, под удар попала небольшая часть пограничников, где находились примерно десять иностранных военных и около 15 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Воздушно-космические силы России разбили штаб 100-й бригады ВСУ в Краматорске прямо во время совещания.

