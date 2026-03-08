Яркие вспышки в небе над Одессой попали на видео

Telegram-канал Одесса INFO
Яркие вспышки в небе увидели и засняли на видео жители Одессы вечером 8 марта. Местные паблики начали делиться кадрами прилетов, пишет Telegram-канал «Политика Страны».
По предварительным данным, прилет был в районе города Черноморска по объекту энергетики.
В ночь с 7 на 8 марта координатор подполья Сергей Лебедев сообщал о том, что был нанесен удар по контейнерному терминалу в порту Одессы.
В момент удара, по предварительным данным, в терминале находилось около 30 ракет. Кроме того, под удар попала небольшая часть пограничников, где находились примерно десять иностранных военных и около 15 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее Воздушно-космические силы России разбили штаб 100-й бригады ВСУ в Краматорске прямо во время совещания.