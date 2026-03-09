Реклама

Лукашенко заявил о долге белорусов перед Узбекистаном

Лукашенко: В Белоруссии рады принимать трудолюбивых людей из Узбекистана
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Булкин / POOL / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна рада мигрантам из Узбекистана. Его цитирует БелТА.

Об этом Лукашенко сообщил на встрече с послом Узбекистана в Белоруссии Рахматуллой Назаровым. Президент рассказал, что в республике живет много узбеков, которых страна с удовольствием приглашает к себе. «Поэтому мы всегда рады видеть очень трудолюбивых узбекских людей, если они решат сюда приехать», — подчеркнули Лукашенко.

По его словам, к мигрантам в Белоруссии относятся строго, но, «наверное, это даже лучше для тех, кто приезжает». Белорусский лидер отметил, что в республике берут мигрантов на конкретную работу, где они могут конкурировать с другими представителями стран бывшего СНГ: «на равных с белорусами, россиянами, украинцами и другими. Пожалуйста, приходите, конкурируйте».

В разгоре с послом президент Белоруссии вспомнил о Великой Отчечественной войне. Он заметил, что многие белорусы нашли поддержку и убежище со стороны Узбекистана. «В этом плане мы немножко в долгу перед вами. Хотя это было в рамках одной страны», — подытожил Лукашенко.

В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Словакия является дружественной страной для республики. По словам Лукашенко, с премьер-министром республики Робертом Фицо у него сложились добрые отношения.

