17:19, 9 марта 2026

На Украине объяснили стремление сократить декретный отпуск

Депутат Гончаренко объяснил, что на Украине не отменят декретный отпуск
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснил в своем Telegram-канале, какие изменения коснутся Трудового кодекса страны.

Гончаренко ответил на критику того, что на Украине собрались сократить декретный отпуск с трех лет до четырех месяцев. По словам депутата, это неправда. «Неоплачиваемый декретный отпуск до трех лет сохраняется», — заметил Гончаренко.

Он объяснил, что в Раде нет стремления сократить декретный отпуск. Так, на Украине останется неоплачиваемый трехлетний отпуск по уходу за ребенком: законопроект определяет, что граждане будут иметь право лишь на четыре месяца оплачиваемого отпуска.

Отпуска будут суммироваться. Так, оба родителя смогут получить не более двух месяцев оплачиваемого отпуска каждый. «Для одинокой матери или одинокого отца сохраняется право на четыре месяца оплачиваемого отпуска», — пояснил Гончаренко.

Ранее Гончаренко заявил, что ситуация с ценами на нефть на мировых рынках является «очень плохой новостью» для страны. «Первое, что почувствует каждый, — рост цен на бензин в определенной перспективе», — заявил депутат.

