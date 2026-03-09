Реклама

Главу Еврокомиссии обвинили в превышении полномочий

Фон дер Ляйен обвинили в превышении полномочий и острых высказываниях
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu via Getty Images

Некоторые страны ЕС недовольны позицией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросу ближневосточного конфликта. Они считают, что политик своими заявлениями выходит за рамки мандата, пишет Politico со ссылкой на девять евродипломатов.

В публикации говорится, что фон дер Ляйен заняла публичную позицию, которая выходит за рамки консенсусной позиции столиц ЕС. Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что она не советуется предварительно с представителями стран ЕС перед тем, как публично высказывается.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что устойчивое разрешение кризиса вокруг Ирана возможно только дипломатическим путем.

