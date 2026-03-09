Гуменник назвал текущий сезон прорывным для себя

Фигурист Гуменник подвел итоги сезона и рассказал о финале Гран-при России

Фигурист Гуменник подвел итоги сезона и рассказал о финале Гран-при России. Фигурист назвал текущий сезон прорывным для себя. Его слова приводит ТАСС.

«Ощущения благодарности всем зрителям, тренерам, болельщикам, близким за то, что такой сезон у меня получился прорывной, успешный. Рад, что все хорошо сложилось», — сказал Гуменник.

Также 23-летний спортсмен поделился впечатлениями от финала Гран-при России. «Конечно, не жалею, что принял участие. Я всегда стараюсь оставить всего себя на льду, если не получается какую-то часть оставить, то это даже повод для расстройства», — признался Гуменник.

Фигурист выиграл в финале Гран-при России, который проходил в Челябинске с 4 по 9 марта. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 303,16 балла.