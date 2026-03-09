Реклама

Исчезнувших шесть тысяч лет назад животных нашли живыми в одной стране

В Новой Гвинее обнаружили поссумов, которых считали исчезнувшими 6000 лет назад
Нина Ташевская
Фото: Miss.chelle.13 / Wikimedia

В Новой Гвинее австралийские ученые нашли живыми две особи двух разных видов семейства кускусовых. Этих поссумов считали исчезнувшими 6000 лет назад, сообщает журнал Records of the Australian Museum.

Так, в тропических лесах полуострова Чендравасих обнаружили кольцехвостого кускуса, обитающего в дуплах деревьев, и карликового длиннопалого поссума весом около 200 граммов. Особенность второго животного в том, что четвертый палец на каждой его руке вдвое длиннее остальных, что позволяет ловко добывать личинок из трещин в коре.

По словам ученых, найти этих зверей помогли местные папуасские племена майбрат и тамбраув — они считают поссумов священными животными.

Ранее в США волонтеры спасли из одного дома 163 крысы. По их словам, они впервые за пять лет привезли в приют столько крыс за один раз. Их почти на 60 процентов больше, чем всех крыс, что они спасли за 2025 год.

