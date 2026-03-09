Реклама

Экономика
16:04, 9 марта 2026Экономика

Известный российский актер вложился в недвижимость и стал жертвой мошенников

Звезда «Фишера» Сергей Шароватов обвинил строительный холдинг в мошенничестве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Звезда сериалов «Чикатило» и «Фишер», актер Сергей Шароватов вложил миллионы в недвижимость и стал жертвой злоумышленников. Артист обвинил в мошенничестве петербургский строительный холдинг, сообщает Telegram-канал Shot.

Шароватов рассказал, что в 2024 году инвестировал 2,5 миллиона рублей в проекты загородных отелей «Симагино» и «Лесколово» в Ленинградской области. Строительством объектов занимались компании «Сефевиды» и «ПБ-Консалт» — из холдинга Dewis Group. Артисту обещали своевременный возврат средств с прибылью.

Однако, по словам актера, выплаты он получал только первое время. В итоге ему вернули лишь 1,6 миллиона рублей, а с апреля 2025 года деньги перестали поступать. Шароватов рассказал, что сотрудники компаний не называют конкретных дат возобновления платежей. Поэтому артисту пришлось написать досудебную претензию. При этом число таких же инвесторов, как актер, достигает 3000 человек — некоторые из них тоже не получили деньги.

Глава холдинга Dewis Group Полина Приходько заявила, что компания не отказывается от платежей, а просит инвесторов об их отсрочке. По словам генерального директора, в организации произошло внутреннее мошенничество: один из топ-менеджеров решил делать двойные продажи, а финансовый директор якобы удалила все бухгалтерские базы. Из-за этого пришлось остановить продажи и выплаты инвесторам, а также запустить разбирательство.

Ранее в Нижнем Тагиле риелтор за полцены выкупила жилье женщины, которая попала под влияние мошенников.

