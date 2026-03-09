Мэру Стамбула запросили срок до двух тысяч лет

Bloomberg: Мэру Стамбула Имамоглу грозит срок до 2 тысяч лет лишения свободы

Задержанному мэру Стамбула Экрему Имамоглу, считающемуся главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, запросили срок до двух тысяч лет лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщает Bloomberg.

9 марта Имамоглу предстанет перед судом. Ему грозит суммарное наказание в виде лишения свободы сроком более чем на 2000 лет, сообщает агентство.

19 марта 2025 года Имамоглу задержали по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции. Это стало причиной массовых протестов в Стамбуле.

Сообщается, что политик отверг все обвинения в свой адрес.