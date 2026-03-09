Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:52, 9 марта 2026Мир

На Западе назвали главный страх союзников США

Politico: Союзники США боятся остаться без вооружения из-за войны в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Social Media / Reuters

Союзники Соединенных Штатов в Европе и Азии опасаются, что боевые действия в Иране приведут к нехватке вооружений, которые они ранее закупили у Вашингтона. Пентагон расходует боеприпасы и перенаправляет поставки на нужды конфликта, написало издание Politico, ссылаясь на чиновников союзных стран.

Европейские государства, уже истощившие часть арсеналов из-за поставок оружия Киеву, опасаются, что могут не получить закупленные у Америки системы вооружений и боеприпасы. В Азии союзники Вашингтона также выражают обеспокоенность тем, что быстрый расход боеприпасов может ослабить способность США сдерживать Китай и КНДР.

«Не должно быть секретом, что боеприпасы, которые уже применяются и будут применяться, — это именно те системы, которые все стремятся закупать в больших количествах», — рассказал один из чиновников.

Ранее сообщалось, что между США и Израилем нарастает напряженность. Причиной тому стали удары по нефтяной инфраструктуре Ирана. Высокопоставленный американский чиновник рассказал, что Тель-Авив предупредил Вашингтон о готовящихся ударах по нефтяным объектам, однако не сообщил об их масштабах.

До этого профеесор Джон Миршаймер заявил, что Соединенные Штаты после провальных попыток сменить режим в Иране должны принять важное решение о продолжении боевых действий. По словам эксперта, теперь Штаты продолжают бомбардировать Иран и все еще стремятся к смене режима.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасов газа осталось на два дня». Европа становится уязвимой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Почему?

    Названо число освобожденных за неделю армией России населенных пунктов в зоне СВО

    В Иране назвали имя нового верховного лидера

    Мировую ситуацию с нефтью назвали «очень плохой новостью» для Украины

    На Западе назвали главный страх союзников США

    Мощные взрывы на базе пятого флота ВМС США попали на видео

    Одна ситуация вынудит ЕС изменить свое отношение к России

    Зеленский нашел способ унизить Залужного

    Яркие вспышки в небе над Одессой попали на видео

    Цена на нефть почти превысила 100 долларов за баррель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok