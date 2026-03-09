На Западе назвали главный страх союзников США

Politico: Союзники США боятся остаться без вооружения из-за войны в Иране

Союзники Соединенных Штатов в Европе и Азии опасаются, что боевые действия в Иране приведут к нехватке вооружений, которые они ранее закупили у Вашингтона. Пентагон расходует боеприпасы и перенаправляет поставки на нужды конфликта, написало издание Politico, ссылаясь на чиновников союзных стран.

Европейские государства, уже истощившие часть арсеналов из-за поставок оружия Киеву, опасаются, что могут не получить закупленные у Америки системы вооружений и боеприпасы. В Азии союзники Вашингтона также выражают обеспокоенность тем, что быстрый расход боеприпасов может ослабить способность США сдерживать Китай и КНДР.

«Не должно быть секретом, что боеприпасы, которые уже применяются и будут применяться, — это именно те системы, которые все стремятся закупать в больших количествах», — рассказал один из чиновников.

Ранее сообщалось, что между США и Израилем нарастает напряженность. Причиной тому стали удары по нефтяной инфраструктуре Ирана. Высокопоставленный американский чиновник рассказал, что Тель-Авив предупредил Вашингтон о готовящихся ударах по нефтяным объектам, однако не сообщил об их масштабах.

До этого профеесор Джон Миршаймер заявил, что Соединенные Штаты после провальных попыток сменить режим в Иране должны принять важное решение о продолжении боевых действий. По словам эксперта, теперь Штаты продолжают бомбардировать Иран и все еще стремятся к смене режима.