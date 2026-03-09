Реклама

09:09, 9 марта 2026Мир

На Западе забили тревогу после произошедшего в Тегеране

Профессор Дизен: Удары США по нефтехранилищам в Тегеране вызовут катастрофу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары по топливным складам американскими войсками приведут к экологической катастрофе на Ближнем Востоке с далеко идущими последствиями. К такому выводу пришел профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Даже канализационные стоки в Тегеране загорелись после нападений на топливные склады. США развязали экологическую катастрофу, которая будет вызывать рак и другие болезни на протяжении десятилетий», — посетовал он.

Также профессор раскритиковал западную политико-медийную элиту. Она преподносит действия США и Израиля в качестве гуманитарного проекта, считает Дизен.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что удары американской стороны по энергетической инфраструктуре Ирана не приведут к победе над ним. Как считает эксперт, нет сомнений в том, что Штаты и Израиль могут причинить Ирану серьезные разрушения, но вопрос заключается лишь в целесообразности их действий.

До этого профессор Теодор Постол рассказал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) США не могут противостоять ударам Ирана, наносимым при помощи беспилотников.

