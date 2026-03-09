Реклама

Экономика
17:04, 9 марта 2026Экономика

Названа сумма выплаты Украины по долгу перед МВФ

РИА: В понедельник Украина должна перевести МВФ 171 миллион долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В понедельник, 9 марта, Украина должна перевести Международному валютному фонду (МВФ) 171 миллион долларов. Сумму выплат со ссылкой на документы фонда называет РИА Новости.

Сейчас Украина должна МВФ два транша. Первый составляет 125,7 миллиона специальных прав заимствования (СДР), что в переводе на американскую валюту по внутреннему курсу МВФ соответствует 171,3 миллиона долларов. Второй, который необходимо перечислить 16 марта, составляет почти 81,3 миллиона.

Руководство МВФ уже одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. По словам главы организации Кристалины Георгиевой, фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.

Как заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, организация продолжит добиваться выделения Украине кредита в 90 миллиардов долларов. Во время конференции постоянных представителей стран — членов Евросоюза (ЕС), которая состоялась в Брюсселе, она признала, что объединение столкнулось с большими сложностями в рамках финансирования Киева. Одной из главных причин, по которой средства так и не выделили, стали внутренние разногласия.

