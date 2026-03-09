Реклама

Наука и техника
07:07, 9 марта 2026Наука и техника

Боец раскрыл главное преимущество российских «Елок» в зоне СВО

Боец Есаул: Российский перехватчик дронов «Елка» не подвержен воздействию РЭБ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Есаул раскрыл преимущества новейшего переносного комплекса для перехвата беспилотников «Елка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видеозапись, которая есть у него в распоряжении.

Российские «Елки» уникальны тем, что не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), они оснащены искусственным интеллектом (ИИ), благодаря которому могут выполнять задачи даже во время отсутствия связи.

Боец также отметил простоту управления дроном. По его словам, даже неподготовленный человек может буквально за полтора часа познакомиться с изделием.

«БПЛА-перехватчик не несет боевой части, осуществляет поражение при помощи кинетического удара. Благодаря встроенному ИИ боец может просто навестись на цель и произвести запуск», — добавил Есаул.

Этот аппарат армия России применяет для защиты гражданской и военной инфраструктуры на приграничных территориях, а также в зоне специальной военной операции.

Ранее российская «Елка» поразила невидимые человеческому глазу цели.

