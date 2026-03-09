Реклама

Культура
09:13, 9 марта 2026Культура

Осудивший СВО музыкант удвоил доходы в России

Shot: Российские доходы Ильи Лагутенко за 2025-й выросли больше чем вдвое
Вячеслав Агапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В 2025 году российские доходы лидера «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко выросли более чем вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

После отъезда из России в 2022 году 57-летний музыкант сохранил бизнес в стране. Продолжает работу ООО «Лагуна», которое занимается продажей музыкальных записей. Компания регулярно увеличивает прибыль — в 2023-м доход вырос до 7,7 миллиона рублей, в 2024-м — 15,3 миллиона рублей.

За прошлый год осудивший проведение специальной военной операции (СВО) музыкант заработал в РФ 38,9 миллиона рублей.

Осенью Лагутенко сохранил право на товарный знак «Мумий Тролль» в России. Исполнитель подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения брендом. «Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление музыканта», — говорится в материале. Лагутенко будет владеть товарным знаком до ноября 2035 года.

В 2022 году «Мумий Тролль» заявил о приостановке концертной деятельности до окончания СВО на Украине, однако позже анонсировал концертный тур по России. Эти концерты были отменены по «независящим от организатора и артистов» причинам. В марте 2025-го сообщалось, что группа «Мумий Тролль» больше не планирует давать концерты в российских городах.

