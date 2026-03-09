Реклама

20:36, 9 марта 2026

В Турции прокомментировали мирные переговоры по Украине 11 марта

Турция не подтвердила планы по мирным переговорам по Украине 11 марта в Стамбуле
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Турции заявили, что не располагают информацией о новом раунде переговоров по Украине 11 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Ранее источники украинского радио NV заявили, что новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Стамбуле 11 марта. «Не располагаем такой информацией. В случае появления такой конкретики поделимся со СМИ», — опровергли сообщение в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом окно возможностей, по словам источников агентства, для переговорного процесса сохраняется. Ранее инсайдер в турецких дипломатических кругах заявлял, что Турция продолжает контактировать с Москвой и Киевом.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что мировой интерес к украинскому конфликту на фоне войны Ирана и Израиля с США остыл. Депутат отметил, что оружия, которого Украина добивается, сейчас будет не хватать самим Соединенным Штатам.

