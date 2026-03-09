В России заявили о влиянии войны Ирана и Израиля на украинский конфликт

Депутат Чепа: Мировой интерес к Украине на фоне войны Ирана и Израиля остыл

Мировой интерес к украинскому конфликту на фоне войны Ирана и Израиля с США остыл, заметил первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Мы понимаем, что внимание и мировой интерес к украинскому конфликту явно остыли. Это очень негативно влияет на [президента Украины Владимира] Зеленского и на его работу в отношении возможности получения денег. Сегодня попытки каким-то образом, используя этот конфликт, привлекать внимание к украинским вооруженным силам ему не удаются», — заявил Чепа.

Депутат отметил, что оружия, которое Украина добивается (в первую очередь, системы ракетной и противовоздушной обороны), сейчас будет не хватать самим Соединенным Штатам.

«Их требует не только Вооруженные силы США, но и все страны Персидского залива. Усилено внимание многих других стран, которые напуганы развивающимися мировыми событиями. У них тоже потребности в новых системах оружия будут расти. Поэтому поставки оружия на Украину сильно сократятся», — спрогнозировал он.

Кроме этого, есть еще один момент — это энергетический кризис. Энергетический кризис сильно повлияет и уже повлиял на многие страны, в первую очередь на европейские страны. Это затруднит финансирование Украины. Европе грозит определенный кризис. И этот кризис будет усугубляться, если финансовые вливания на Украину продолжатся Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международной политике

Также Чепа поделился, что после ситуации на Ближнем Востоке в мире выросло недоверие к каким-либо переговорам.

«Мы помним, как проходили переговоры в Венесуэле, что происходило на переговорах на иранском треке. Поэтому доверие мировой общественности к решению вопросов на основе международных законов и правил падает. Все это определенным образом влияет на дальнейших ход переговоров [по Украине]. Но это не означает, что переговорный процесс остановлен. Мы крайне заинтересованы в решении конфликта мирным путем», — заключил депутат.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что первая группа украинских специалистов в понедельник, 9 марта, отправится на Ближний Восток. По его словам, они будут учить военных стран Персидского залива, как сбивать дроны. Он отметил, что страны Востока выразили интерес к покупке украинских беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков.

Украинский лидер также отметил, что часть незадействованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) перехватчиков страна готова продавать Ближнему Востоку.