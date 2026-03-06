Песков призвал задействовать против Зеленского 5 статью НАТО из-за угроз Орбану

Странам НАТО следует задействовать пятую статью устава против президента Украины Владимира Зеленского из-за его угроз премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. С таким предложением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Надо применять пятую статью НАТО Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Согласно пятой статье Североатлантического альянса, нападение на одного из участников организации равносильно нападению на всех, в связи с чем все страны, состоящие в альянсе, обязаны будут оказать помощь той, что защищается.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что властям Украины пора вспомнить об ответственности за переговорный процесс по урегулированию конфликта. В противном случае, по словам Пескова, «ситуация для них будет ухудшаться изо дня в день».

Фото: Yves Herman / Reuters

Зеленский пригрозил Орбану «общением» с ВСУ

Киев может устроить «общение» премьер-министра Венгрии с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Военные поговорят с политиком на своем языке. Такую угрозу в адрес главы правительства соседнего государства озвучил украинский лидер.

Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам Владимир Зеленский президент Украины

Таким образом украинский политик отреагировал на обещание Орбана заблокировать кредиты Европейского союза (ЕС) на сумму 90 миллиардов евро для Украины до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба». Зеленский подчеркнул, что Украина лишена альтернативы тем деньгам, которые страна рассчитывает получить от европейских партнеров.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Будапеште ответили на угрозу Киева. Орбан заметил, что Зеленский угрожает не ему лично, а «всей Венгрии», а с этим он не станет мириться. Политика поддержали даже в местной оппозиции — глава основной оппозиционной партии Венгрии «Тиса» Петер Мадьяр выразил возмущение в связи с угрозами Зеленского и потребовал объяснить их, либо публично отказаться от сказанного.

В России угрозы Зеленского назвали карикатурой на Трампа

Угрожая главе венгерского правительства, Зеленский старается копировать манеру президента США Дональда Трампа. Свое мнение на этот счет высказал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Политический паяц пытается в своей риторике копировать Трампа в расчете, что ему все сойдет с рук. Но на деле выходит дешевая карикатура и пародия. Масштаб личности явно "подкачал"», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, Зеленский пытается использовать шантаж и энергетический терроризм, однако у него «не хватает мозгов», чтобы проанализировать текущий политический контекст и вспомнить о «законах бумеранга».