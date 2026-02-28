Интервьюер прервал Зеленского в момент обсуждения ядерного оружия. Что рассказал глава Украины о выборах и встрече с Путиным?

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Sky News, в котором сделал ряд заявлений, в частности, о возможных выборах в республике, потенциальной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, а также о передаче Киеву ядерного оружия.

Последнее заявление Зеленского о ЯО интервьюер поспешил прервать, чтобы глава страны не успел закончить свою мысль. На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Британский репортер срочно перебивает Зеленского, чтобы не дать ему сказать то, что он начал: если бы кто-то предложил ему ядерную или «грязную» бомбу, он бы принял ее «с удовольствием» Кирилл Дмитриев Спецпредставитель президента России

В разговоре с журналистом украинский лидер прокомментировал данные российской разведки, согласно которым Франция и Великобритания готовятся вооружить республику ядерной бомбой, а передачу ЯО — замаскировать под самостоятельную разработку украинцев.

«Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Великобритании и Франции, но такие предложения пока не поступали», — сказал Зеленский, после чего был прерван собеседником.

Выборы для украинцев не важны, утверждает президент

Выборы в республике нужны России и Соединенным Штатам, пришел к выводу украинский лидер. По его словам, именно эти страны требуют переизбрания президента.

Сам Зеленский дал понять, что против выборов, так как «для украинцев они не важны».

В то же время бытует предположение, что в стране может начаться военный переворот. Допускается, что нынешняя политика главы государства в отношении граждан, насильственная мобилизация и закрытые границы могут привести к гражданской войне.

Зеленский в интервью также не стал скрывать многолетнюю проблему украинской армии — серьезный дефицит военных, который приводит к отсутствию или недостаточному количеству ротаций и, следовательно, к усталости солдат и падению морального духа в войсках.

Зеленский сделал заявление о Путине

Украинский лидер выразил готовность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, но категорически отказался ехать в Москву.

Я приглашу Путина в Киев, но зачем? Готов встретиться на нейтральной территории, но не в России и не в Беларуси Владимир Зеленский Президент Украины

При этом глава Украины сказал, что в случае, если Путин не согласится на следующую трехстороннюю встречу с участием США, «будет долгая война». Если же российский лидер пойдет на это, то у стран будет шанс «в эти полгода, в эти несколько месяцев встретиться» и попытаться завершить конфликт.

Рассуждая о переговорах, Зеленский добавил, что доверяет гарантиям безопасности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Они [гарантии безопасности] готовы или почти готовы. Есть некоторые детали, но то, над чем сейчас работают наши команды, уже сильнее, чем когда-либо», — заключил президент Украины.