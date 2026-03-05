Реклама

19:59, 5 марта 2026Россия

В России прокомментировали угрозы Зеленского натравить ВСУ на Орбана

Слуцкий: Зеленский пытается копировать Трампа, угрожая Орбану
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский, угрожая венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, пытается копировать президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский продолжает заниматься шантажом и энергетическим терроризмом.

«Политический паяц пытается в своей риторике копировать Трампа в расчете, что ему все сойдет с рук. Но на деле выходит дешевая карикатура и пародия. Масштаб личности явно "подкачал"», — написал депутат.

Парламентарий также отметил, что Зеленскому не хватает мозгов для анализа мирового контекста и «законов бумеранга».

Ранее Орбан пообещал заблокировать кредиты Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро для Киева до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба». В ответ Зеленский заявил, что Киев может передать адрес премьер-министра Венгрии Вооруженным силам Украины, чтобы военные пообщались с политиком на своем языке.

