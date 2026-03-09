Реклама

Раскрыт размер задолженности Украины перед Киевом

Кличко: Задолженность Украины перед Киевом составляет около $273 млн
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Воплощение плана по обеспечению энергетической устойчивости Киев требует крупных ресурсов, и самостоятельно город не способен справиться с этой задачей, рассчитывая на поддержку государства. При этом власти страны уже задолжали столице около 12 миллиарда гривен (примерно 273 миллиона долларов), заявил мэр города Виталий Кличко в эфире канала «Новости Live».

«У нас также изъяли — по сути, ограбили, по-другому назвать это невозможно — 7 млрд гривен в прошлом году», — отметил Кличко.

Ранее более двух тысяч домов в Киеве остались без отопления. Кличко рассказал, что в результате повреждения объекта критической инфраструктуры минувшей ночью без тепла оказались 1905 домов в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах города. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением теплоснабжения.

