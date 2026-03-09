Раскрыты подробности о визите Трампа в Китай

SCMP: Трамп приедет только в Пекин во время визита в Китай

Президент США Дональд Трамп не будет посещать никакие города, кроме Пекина, во время визита в Китай. Подробности о планах американского главы раскрыли источники The South China Morning Post.

По данным газеты, «передовые отряды» США прибыли в столицу Китая в начале марта. Сейчас подготовка к саммиту подошла к заключительному этапу.

«К сожалению, у него [Трампа] очень плотный график. Нет возможности выделить время на визит во второй город», — поделился один из источников издания.

Ранее стало известно, что посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отменили запланированный визит в Израиль, который должен был состояться 10 марта.

Политики должны были встретиться с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. До этого сам президент США рассказал журналистам, что решение о завершении операции против Ирана будет принято совместно с Нетаньяху.