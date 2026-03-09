Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:15, 9 марта 2026Мир

Раскрыты подробности о визите Трампа в Китай

SCMP: Трамп приедет только в Пекин во время визита в Китай
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп не будет посещать никакие города, кроме Пекина, во время визита в Китай. Подробности о планах американского главы раскрыли источники The South China Morning Post.

По данным газеты, «передовые отряды» США прибыли в столицу Китая в начале марта. Сейчас подготовка к саммиту подошла к заключительному этапу.

«К сожалению, у него [Трампа] очень плотный график. Нет возможности выделить время на визит во второй город», — поделился один из источников издания.

Ранее стало известно, что посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отменили запланированный визит в Израиль, который должен был состояться 10 марта.

Политики должны были встретиться с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. До этого сам президент США рассказал журналистам, что решение о завершении операции против Ирана будет принято совместно с Нетаньяху.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Русский дом в Ливане оказался полностью уничтожен после атаки Израиля

    Россотрудничество ответило на уничтожение Русского дома в Ливане

    Невеста пожаловалась на свадебный макияж и вызвала споры в сети

    Трамп прокомментировал слухи о наземной операции США в Иране

    В России высказались о партнерстве с Ираном после избрания нового верховного лидера

    Трамп призвал Австралию спасти женскую сборную Ирана по футболу

    Раскрыты подробности о визите Трампа в Китай

    Посольство сообщило о резервном рейсе для застрявших в Мьянме российских туристов

    В российский регион в марте придет 30-градусный мороз

    Беседовавший с Путиным и Дуровым журналист призвал молиться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok