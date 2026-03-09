Россиян предупредили о смертельной опасности лечения простуды алкоголем

Нарколог Тюрин: Лечение простуды алкоголем замедляет выздоровление

Употребление алкоголя при простуде может быть смертельно опасно, заявил нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. Об этом он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«Лечение первых признаков ОРВИ водкой с перцем или противопростудными коктейлями на основе алкоголя не имеет смысла с точки зрения доказательной медицины. Спиртное не убивает инфекцию изнутри, а замедляет выздоровление и может спровоцировать ряд серьезных осложнений», — отметил Тюрин.

Он объяснил, что даже однократное употребление алкоголя во время простуды нарушает синтез иммуноглобулинов и снижает количество ответственных за распознавание и уничтожение вирусов лейкоцитов в крови. Это означает, это организм, и так ослабленный инфекцией, лишается последних сил на сопротивление. Из-за алкоголя простуда, которая могла пройти за три дня, затягивается на неделю, а риск осложнений вырастает, подчеркнул Тюрин.

Кроме того, по словам врача, ОРВИ почти всегда сопровождается интоксикацией и повышением температуры. Это само по себе создает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. При этом алкоголь оказывает стимулирующее действие на частоту сердечных сокращений.

«Если эти факторы накладываются друг на друга, риск тахикардии, скачков артериального давления и жизнеугрожающей аритмии возрастает в разы. Для человека со скрытыми сердечными проблемами такой "лечебный" коктейль может стать последним», — добавил нарколог.

Ранее Тюрин рассказал, как помочь близкому человеку с алкогольной зависимостью. Так, он посоветовал завести «дневник падения».