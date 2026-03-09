Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:41, 9 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о смертельной опасности лечения простуды алкоголем

Нарколог Тюрин: Лечение простуды алкоголем замедляет выздоровление
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wirestock / Freepik

Употребление алкоголя при простуде может быть смертельно опасно, заявил нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. Об этом он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«Лечение первых признаков ОРВИ водкой с перцем или противопростудными коктейлями на основе алкоголя не имеет смысла с точки зрения доказательной медицины. Спиртное не убивает инфекцию изнутри, а замедляет выздоровление и может спровоцировать ряд серьезных осложнений», — отметил Тюрин.

Он объяснил, что даже однократное употребление алкоголя во время простуды нарушает синтез иммуноглобулинов и снижает количество ответственных за распознавание и уничтожение вирусов лейкоцитов в крови. Это означает, это организм, и так ослабленный инфекцией, лишается последних сил на сопротивление. Из-за алкоголя простуда, которая могла пройти за три дня, затягивается на неделю, а риск осложнений вырастает, подчеркнул Тюрин.

Материалы по теме:
Вирус стирает память? Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
Вирус стирает память?Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
18 февраля 2021
«Одиночество для них — это зло» В России выросло число обращений к психологам: почему россияне все чаще жалуются на одиночество
«Одиночество для них — это зло»В России выросло число обращений к психологам: почему россияне все чаще жалуются на одиночество
6 апреля 2021

Кроме того, по словам врача, ОРВИ почти всегда сопровождается интоксикацией и повышением температуры. Это само по себе создает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. При этом алкоголь оказывает стимулирующее действие на частоту сердечных сокращений.

«Если эти факторы накладываются друг на друга, риск тахикардии, скачков артериального давления и жизнеугрожающей аритмии возрастает в разы. Для человека со скрытыми сердечными проблемами такой "лечебный" коктейль может стать последним», — добавил нарколог.

Ранее Тюрин рассказал, как помочь близкому человеку с алкогольной зависимостью. Так, он посоветовал завести «дневник падения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе призвали немедленно разрешить российские нефть и газ

    В Казани создан дрон-охотник с ИИ

    В Еврокомиссии высказались об отмене всех санкций против нефти и газа из России

    Россиян захотели заставить работать после выхода на пенсию

    Путин заявил о неизменной поддержке Тегерана

    Россиянин потерял три миллиона рублей из-за победы ЦСКА

    В европейской стране задумались о выходе из НАТО

    Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

    Военный рассказал о значении взятия под контроль села Голубовка в ДНР

    Ваня Дмитриенко выступит на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв в Санкт-Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok