15:22, 9 марта 2026Экономика

Россиян захотели заставить работать после выхода на пенсию

Сенатор Мурог: Необходимо стимулировать россиян работать после выхода на пенсию
Нина Ташевская
Фото: Karlyukav / Freepik

Россиян захотели заставить работать после выхода на пенсию. Пересмотреть механизмы досрочного получения пенсионных удостоверений предложил сенатор Игорь Мурог, пишет «Газета.ru».

«Пересмотр механизмов досрочного выхода на пенсию и перерасчета выплат работающим пенсионерам, думаю, был бы полезен, и сам факт возобновления с 2025 года индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров и учета пропущенных повышений после прекращения работы вписываются в эту логику: государственная система постепенно все больше учитывает интересы тех, кто дольше остается на рынке труда», — заявил представитель Совфеда.

При этом важный элемент пенсионной модели сохранится — медики, педагоги и другие представители профессий с повышенной нагрузкой и социальной значимостью получат особые условия. Мурог рассчитывает, что в дальнейшем сама логика системы будет стимулировать россиян выходить на пенсию позже, сохраняя ежегодные перерасчеты и индексацию выплат.

«Это формирует новый подход: важно не просто достигать пенсионного возраста, а осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше», — заключил сенатор.

С 1 апреля в России проиндексируют выплаты для трех категорий граждан. Это затронет социальных пенсионеров, инвалидов, и лиц, достигших 80 лет.

