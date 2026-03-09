Сенатор Мурог: Необходимо стимулировать россиян работать после выхода на пенсию

Россиян захотели заставить работать после выхода на пенсию. Пересмотреть механизмы досрочного получения пенсионных удостоверений предложил сенатор Игорь Мурог, пишет «Газета.ru».

«Пересмотр механизмов досрочного выхода на пенсию и перерасчета выплат работающим пенсионерам, думаю, был бы полезен, и сам факт возобновления с 2025 года индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров и учета пропущенных повышений после прекращения работы вписываются в эту логику: государственная система постепенно все больше учитывает интересы тех, кто дольше остается на рынке труда», — заявил представитель Совфеда.

При этом важный элемент пенсионной модели сохранится — медики, педагоги и другие представители профессий с повышенной нагрузкой и социальной значимостью получат особые условия. Мурог рассчитывает, что в дальнейшем сама логика системы будет стимулировать россиян выходить на пенсию позже, сохраняя ежегодные перерасчеты и индексацию выплат.

«Это формирует новый подход: важно не просто достигать пенсионного возраста, а осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше», — заключил сенатор.

С 1 апреля в России проиндексируют выплаты для трех категорий граждан. Это затронет социальных пенсионеров, инвалидов, и лиц, достигших 80 лет.

