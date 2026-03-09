Реклама

14:20, 9 марта 2026Наука и техника

Россиянам закрыли доступ к Civilization VI и другим играм

Издатель 2K закрыл доступ россиянам к Civilization VI, NBA 2K25 и другим играм
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Joeri Mostmans / Shutterstock / Fotodom

Пользователи из России начали терять доступ к играм от компании 2К на PlayStation. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как выяснили авторы медиа, россияне начали терять доступ к PS-версиям игр с начала марта. Так, им стало известно, что на приставках Sony перестала запускаться Civilization VI — она не загружается дальше начального экрана. Стоимость тайтла со всеми дополнениями составляет около 9000 рублей.

Также пользователи из России потеряли доступ к NBA 2K25 — еще одной игре американского издателя 2K. При попытке запустить баскетбольный симулятор появляется окно «Ошибка подключения». Для сравнения, с турецкого аккаунта PS даже при запуске в России игра открывается. Позже в 2K подтвердили, что их продукты больше недоступны пользователям из России.

Кроме Civilization VI и NBA 2K25 американский дистрибьютор известен выпуском Mafia: The Old Country и других игр серии, Borderlands, BioShock и других тайтлов.

5 марта выяснилось, что платформа TikTok заблокировала аккаунт основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Бизнесмен присоединился к TikTok в январе, на него подписалось более 150 тысяч пользователей.

