Россиянин потерял три миллиона рублей из-за победы ЦСКА

Россиянин проиграл три миллиона рублей, поставив на победу «Трактора»

Клиент букмекерской конторы проиграл три миллиона рублей из-за победы московского ЦСКА над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин сделал ставку на успех «Трактора» в основное время с коэффициентом 3,70. Игра состоялась 6 марта в Москве, армейцы обыграли челябинцев со счетом 1:0.

После 63 матчей ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции, набрав 76 очков. «Трактор» располагается на шестом месте на Востоке с 66 очками после 63 встреч.

Ранее клиент букмекерской компании поставил 1 миллион рублей на победу ЦСКА над «Краснодаром» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Ставка россиянина сыграла, и он пополнил свой счет почти на 4 миллиона рублей.