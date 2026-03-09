Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:12, 9 марта 2026Спорт

Россиянин потерял три миллиона рублей из-за победы ЦСКА

Россиянин проиграл три миллиона рублей, поставив на победу «Трактора»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы проиграл три миллиона рублей из-за победы московского ЦСКА над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин сделал ставку на успех «Трактора» в основное время с коэффициентом 3,70. Игра состоялась 6 марта в Москве, армейцы обыграли челябинцев со счетом 1:0.

После 63 матчей ЦСКА занимает пятое место в Западной конференции, набрав 76 очков. «Трактор» располагается на шестом месте на Востоке с 66 очками после 63 встреч.

Ранее клиент букмекерской компании поставил 1 миллион рублей на победу ЦСКА над «Краснодаром» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Ставка россиянина сыграла, и он пополнил свой счет почти на 4 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе призвали немедленно разрешить российские нефть и газ

    Силы НАТО сбили ракету над Турцией

    В Казани создан дрон-охотник с ИИ

    В Еврокомиссии высказались об отмене всех санкций против нефти и газа из России

    Россиян захотели заставить работать после выхода на пенсию

    Путин заявил о неизменной поддержке Тегерана

    Россиянин потерял три миллиона рублей из-за победы ЦСКА

    В европейской стране задумались о выходе из НАТО

    Израиль начал наземную операцию на юге Ливана

    Военный рассказал о значении взятия под контроль села Голубовка в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok