09:57, 9 марта 2026Бывший СССР

Советник Зеленского пожаловался на помощь Запада

Советник Зеленского Литвин: Украина получила только 600 ракет для Patriot
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jacek Marczewski / Reuters

Украина получила от западных стран лишь 600 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил советник украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, его слова приводит The New York Times (NYT).

«За все четыре года конфликта на Украине Киев получил лишь около 600 ракет для Patriot», — пожаловался чиновник.

Ранее в марте Зеленский выразил опасение, что Запад уменьшит поставки оружия Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Также украинские власти опасаются, что будут вынуждены конкурировать со сторонами Персидского залива за ракеты для Patriot.

