Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:56, 9 марта 2026Мир

Трамп призвал не бояться роста цен на нефть

Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность и мир
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал не волноваться из-за роста цен на нефть в мире. По его мнению, это небольшая плата за безопасность. Об этом американский лидер написал в социально сети Truth Social.

«Краткосрочное [повышение] цен на нефть ... это небольшая плата за безопасность США и всего мира», — написал Трамп. Он подчеркнул, что цены упадут, как только удастся устранить «ядерную угрозу» со стороны Ирана.

Ранее стало известно, что цена на нефть Brent превысила 108 долларов за баррель из-за войны с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасов газа осталось на два дня». Европа становится уязвимой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Почему?

    Военкор предрек США огромные потери при проведении наземной операции в Иране

    На Украине указали на нежелание Ближнего Востока иметь дело с Зеленским

    Дмитриев высказался о преимуществе России на фоне сильного подорожания нефти

    Трамп призвал не бояться роста цен на нефть

    В США создали петицию для отправки младшего сына Трампа в Иран

    НАТО проведут учения рядом с российской границей

    В Швейцарии ответили на вопрос о вступлении в Евросоюз

    Американская ракета дала сбой и рухнула в жилом районе

    В Иране пообещали заставить США пожалеть о своей агрессии против республики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok