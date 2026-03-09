Трамп призвал не бояться роста цен на нефть

Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность и мир

Президент США Дональд Трамп призвал не волноваться из-за роста цен на нефть в мире. По его мнению, это небольшая плата за безопасность. Об этом американский лидер написал в социально сети Truth Social.

«Краткосрочное [повышение] цен на нефть ... это небольшая плата за безопасность США и всего мира», — написал Трамп. Он подчеркнул, что цены упадут, как только удастся устранить «ядерную угрозу» со стороны Ирана.

Ранее стало известно, что цена на нефть Brent превысила 108 долларов за баррель из-за войны с Ираном.