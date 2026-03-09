Реклама

04:33, 9 марта 2026

Украина решила заработать на войне на Ближнем Востоке

Либанова: Украинский ВПК может стать ключевой точкой роста экономики после войны
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке показал, что украинские военные разработки пользуются большим спросом, а военно-промышленный комплекс может стать точкой роста экономики страны. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью Юлии Литвиненко на YouTube-канале Новини.LIVE.

Литвиненко подчеркнула, что об этом также свидетельствуют заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что надо привлекать украинских экспертов для противодействия иранским дронам. А также запросы от стран Персидского залива на перехватчики из Украины.

Литвиненко не смогла пройти и мимо темы вступления Украины в Евросоюз (ЕС) и в НАТО, отметив, что вступать в ЕС необходимо, а вот насчет Североатлантического альянса стоит подумать, есть сомнения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отправки первой группы специалистов на Ближний Восток, которые будут учить военных стран Персидского залива, как сбивать дроны.

