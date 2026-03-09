В Иране раскрыли фамилию нового верховного лидера страны

Al Hadath: Новый верховный лидер Ирана носит фамилию Хаменеи

Совет экспертов Ирана выбрал нового верховного лидера страны. Он носит такую же фамилию, как и погибший духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, сообщил член Совета. Его слова приводит телеканал Al Hadath.

«Мы избрали нового лидера [Ирана]. Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера», — сказал он. При этом имя избранного лидера не называется.

Ранее в СМИ распространялась информация о том, что вероятным преемником Али Хаменеи станет его сын Моджтаба. При этом президент США Дональд Трамп называл такой вариант неприемлемым, отмечая, что он сам должен принимать участие в назначении верховного лидера.