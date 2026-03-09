В России отразили очередную воздушную атаку ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 34 украинских беспилотников

Вечером 8 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку ударить по территории России при помощи беспилотников. Всего за три часа — с 20:00 до 23:00 по московскому времени — было уничтожено 34 украинских летательных аппарата, сообщили в Минобороны. Заявление оборонного ведомства передает РИА Новости.

Больше всего дронов сбили в небе над Краснодарским краем и Московским регионом — по восемь. При этом четыре из них летели на Москву. Еще шесть беспилотников ликвидировали над территорией Крыма, четыре — над акваторией Азовского моря. Также ВСУ попытались атаковать Курскую область — там сбиты три летательных аппарата.

Кроме того, два беспилотника уничтожили над территорией Ростовской области, по одному — над Рязанской и Белгородской областями и Республикой Адыгея.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали ракетами детскую больницу на севере Донецка, пострадали четыре человека.