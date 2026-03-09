Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:53, 8 марта 2026Россия

В России отразили очередную воздушную атаку ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 34 украинских беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вечером 8 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку ударить по территории России при помощи беспилотников. Всего за три часа — с 20:00 до 23:00 по московскому времени — было уничтожено 34 украинских летательных аппарата, сообщили в Минобороны. Заявление оборонного ведомства передает РИА Новости.

Больше всего дронов сбили в небе над Краснодарским краем и Московским регионом — по восемь. При этом четыре из них летели на Москву. Еще шесть беспилотников ликвидировали над территорией Крыма, четыре — над акваторией Азовского моря. Также ВСУ попытались атаковать Курскую область — там сбиты три летательных аппарата.

Кроме того, два беспилотника уничтожили над территорией Ростовской области, по одному — над Рязанской и Белгородской областями и Республикой Адыгея.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали ракетами детскую больницу на севере Донецка, пострадали четыре человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран сделал новое заявление о военном сотрудничестве с Россией

    В России отразили очередную воздушную атаку ВСУ

    Макрон и Пезешкиан договорились поддерживать контакт

    В России раскрыли одну стратегическую ошибку Европы

    Подавший сигнал бедствия Boeing из Тюмени успешно сел в Мьянме

    В Британии через два дня закончится газ

    Французский политик восхитился заявлением Путина

    Макрон сделал заявление об ударах Ирана

    Из-за украинских беспилотников загорелся российский пансионат

    В Пекине китайской мудростью объяснили проблему войны на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok