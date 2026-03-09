Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:34, 9 марта 2026Мир

В США допустили сделку между Трампом и Путиным по вопросам Ирана и Украины

Болтон: Путин может попросить Трампа прекратить поставки разведданных Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в эфире CNN допустил сделку между главой Белого дома и российским лидером Владимиром Путиным по вопросу Ирана и Украины.

Если Трамп поставит перед Путиным вопрос о прекращении предоставления разведданных Ирану, то Путин в ответ может поставить вопрос о прекращении предоставления разведданных Украине, считает чиновник.

По мнению Болтона, если американский президент позвонит российскому коллеге и поднимет вопрос о предоставлении Тегерану разведывательной информации, тот может попросить его об ответных действиях.

«Путин говорит: "Давай заключим сделку, мы прекратим все поставки разведывательной информации Ирану, если ты прекратишь все поставки разведывательной информации Украине"», — предположил экс-советник.

Ранее стало известно, что Вашингтон обращался к Москве с просьбой не передавать Ирану разведданные, которые могли использоваться для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ

    В Финляндии высказались об оружии для Зеленского

    В ВСУ начали угрожать родственникам пропавших без вести военных

    Президент Сербии высказался о поставках оружия на Украину

    В США допустили сделку между Трампом и Путиным по вопросам Ирана и Украины

    Стало известно о подготовке Зеленским «плана Б» из-за Ирана

    Трамп назвал большой ошибкой избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана

    США перехватили зашифрованные сигналы Ирана для «спящих ячеек»

    МИД Украины заявил о погружении Венгрии в спираль беззакония

    Над Россией сбили 21 беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok