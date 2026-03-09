В США допустили сделку между Трампом и Путиным по вопросам Ирана и Украины

Болтон: Путин может попросить Трампа прекратить поставки разведданных Украине

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в эфире CNN допустил сделку между главой Белого дома и российским лидером Владимиром Путиным по вопросу Ирана и Украины.

Если Трамп поставит перед Путиным вопрос о прекращении предоставления разведданных Ирану, то Путин в ответ может поставить вопрос о прекращении предоставления разведданных Украине, считает чиновник.

По мнению Болтона, если американский президент позвонит российскому коллеге и поднимет вопрос о предоставлении Тегерану разведывательной информации, тот может попросить его об ответных действиях.

«Путин говорит: "Давай заключим сделку, мы прекратим все поставки разведывательной информации Ирану, если ты прекратишь все поставки разведывательной информации Украине"», — предположил экс-советник.

Ранее стало известно, что Вашингтон обращался к Москве с просьбой не передавать Ирану разведданные, которые могли использоваться для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

