В ВСУ начали угрожать родственникам пропавших без вести военных

Командование 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно использует подразделения информационно-психологических операций внутри части, в том числе для мониторинга соцсетей и психологических атак на родственников пропавших без вести военнослужащих. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, сначала такие группы мониторили публикации и комментарии родственников, пытавшихся найти сведения о судьбе пропавших военнослужащих.

«Родственникам поступали угрозы, обвинения в государственной измене и прочее», — заявил источник агентства.

