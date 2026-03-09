Реклама

21:39, 9 марта 2026

В ВСУ начали угрожать родственникам пропавших без вести военных

Семьям пропавших без вести военных угрожают в 225-м полку ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командование 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно использует подразделения информационно-психологических операций внутри части, в том числе для мониторинга соцсетей и психологических атак на родственников пропавших без вести военнослужащих. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, сначала такие группы мониторили публикации и комментарии родственников, пытавшихся найти сведения о судьбе пропавших военнослужащих.

«Родственникам поступали угрозы, обвинения в государственной измене и прочее», — заявил источник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ предпринимают попытки перебросить резервы из числа 57-й отдельной мотопехотной бригады в Волчанский район Харьковской области.

