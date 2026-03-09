Реклама

В ВСУ пожаловались на частую замену военнослужащих

Командир батальона ВСУ пожаловался на частую замену военнослужащих
Марина Совина
Фото: Chris Radburn / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались, что большинство их позиций, как и находящийся на них личный состав, не живут дольше месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

По словам командира батальона ВСУ с позывным «Маяк», сейчас наблюдается большая интенсивность штурмов. «Долго на позиции не посидишь: либо ранение получишь, либо похуже. Они выбивают позиции, и приходится менять», — рассказал он.

«Максимум 20-30 дней — и все, позиция вступает в контактный бой. Приходится делать замену людей», — пожаловался «Маяк».

Ранее украинский пленный Руслан Мелещенко охарактеризовал проблемы ВСУ тремя словами. По его наблюдениям, в украинской армии происходят «воровство, бардак и брехня». Он также заявил, что украинские военные не проходят должной подготовки, испытывают проблемы с комплектованием и ощущают упадок морального духа.

