Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:55, 9 марта 2026Экономика

Вопросы про подорожание бензина посоветовали задать «другому Дональду»

Туск: Вопросы о ценах на топливо надо направлять другому Дональду
Вячеслав Агапов

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Вопросы о ценах на топливо надо направлять «другому Дональду». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит РИА Новости.

В разговоре с журналистами политик посоветовал адресовать вопросы про подорожание бензина президенту США Дональду Трампу.

«Мы не имеем влияния на мировые цены на топливо. Со всей уверенностью другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом в мире, так что я прошу направлять вопросы туда, а не скромному польскому Дональду», — пояснил Туск.

По словам польского премьера, он хотел бы верить Трампу, который обещает скорое окончание военных действий на Ближнем Востоке и снижение цен на нефтепродукты. Тем временем стоимость сырья стремительно растет на фоне эскалации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива, через который на мировые рынки попадает значительная доля нефти и газа.

Из-за сокращения добычи ресурса странами Ближнего Востока — крупнейшими производителями на рынке, а также блокировки нефти в Персидском заливе, стоимость барреля «черного золота» пробила отметку в 100 долларов впервые за четыре года. Рекордные цены фиксировали 9 марта. Около 02:00 по московскому времени стоимость барреля сырья пробила отметку в 108 долларов и на максимуме торговалась по 115.

По мнению члена центрального совета партии «Справедливая Россия», участника рабочей группы Госдумы, экс-члена комитета Совета Федерации по международным делам Ольги Епифановой, подорожание нефти до 100 долларов за баррель грозит мировой экономике рецессией. Спад экономической активности может произойти, если высокие цены на нефть будут держаться на протяжение квартала и дольше. Это ускорит инфляцию и вынудит центробанки на местах удерживать высокие ставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Русский дом в Ливане оказался полностью уничтожен после атаки Израиля

    Названа сумма выплаты Украины по долгу перед МВФ

    Вопросы про подорожание бензина посоветовали задать «другому Дональду»

    Иран ударил сверхтяжелыми ракетами по объектам США и Израиля

    Сенатор предложил ограничить прибыль агрегаторов такси

    В России отреагировали на уничтожение Израилем Русского дома культуры в Ливане

    Мечтавшие создать приют для животных влюбленные случайно купили дом с ничейными кошками

    Израиль ударил по Русскому дому

    Долиной пришлось усилить охрану после скандала с квартирой

    Зеленский назвал число обратившихся к Украине за помощью стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok