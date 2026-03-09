Вопросы про подорожание бензина посоветовали задать «другому Дональду»

Туск: Вопросы о ценах на топливо надо направлять другому Дональду

Вопросы о ценах на топливо надо направлять «другому Дональду». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит РИА Новости.

В разговоре с журналистами политик посоветовал адресовать вопросы про подорожание бензина президенту США Дональду Трампу.

«Мы не имеем влияния на мировые цены на топливо. Со всей уверенностью другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом в мире, так что я прошу направлять вопросы туда, а не скромному польскому Дональду», — пояснил Туск.

По словам польского премьера, он хотел бы верить Трампу, который обещает скорое окончание военных действий на Ближнем Востоке и снижение цен на нефтепродукты. Тем временем стоимость сырья стремительно растет на фоне эскалации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива, через который на мировые рынки попадает значительная доля нефти и газа.

Из-за сокращения добычи ресурса странами Ближнего Востока — крупнейшими производителями на рынке, а также блокировки нефти в Персидском заливе, стоимость барреля «черного золота» пробила отметку в 100 долларов впервые за четыре года. Рекордные цены фиксировали 9 марта. Около 02:00 по московскому времени стоимость барреля сырья пробила отметку в 108 долларов и на максимуме торговалась по 115.

По мнению члена центрального совета партии «Справедливая Россия», участника рабочей группы Госдумы, экс-члена комитета Совета Федерации по международным делам Ольги Епифановой, подорожание нефти до 100 долларов за баррель грозит мировой экономике рецессией. Спад экономической активности может произойти, если высокие цены на нефть будут держаться на протяжение квартала и дольше. Это ускорит инфляцию и вынудит центробанки на местах удерживать высокие ставки.