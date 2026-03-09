Ворончихина прокомментировала первое золото России на Паралимпиаде

Горнолыжница Ворончихина посвятила золото Паралимпиады своему дедушке

Горнолыжница Варвара Ворончихина прокомментировала первое золото, которое она принесла России на Паралимпиаде 2026 года в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка посвятила золотую медаль дедушке, скончавшемуся некоторое время назад. «Не могу дождаться и поверить, что будет звучать наш гимн. Даже сейчас мурашки», – заявила она.

9 марта Ворончихина завоевала золото в супергиганте. Спортсменка показала результат 1 минута 15,60 секунды. Ворончихина выступает в классе LW 6/8-2 (поражение части руки).

Сборная России завоевала первую золотую медаль на Паралимпиаде. До этого на счету российских спортсменов было две бронзовые награды.