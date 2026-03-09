Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:24, 9 марта 2026Спорт

Ворончихина прокомментировала первое золото России на Паралимпиаде

Горнолыжница Ворончихина посвятила золото Паралимпиады своему дедушке
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Горнолыжница Варвара Ворончихина прокомментировала первое золото, которое она принесла России на Паралимпиаде 2026 года в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка посвятила золотую медаль дедушке, скончавшемуся некоторое время назад. «Не могу дождаться и поверить, что будет звучать наш гимн. Даже сейчас мурашки», – заявила она.

9 марта Ворончихина завоевала золото в супергиганте. Спортсменка показала результат 1 минута 15,60 секунды. Ворончихина выступает в классе LW 6/8-2 (поражение части руки).

Сборная России завоевала первую золотую медаль на Паралимпиаде. До этого на счету российских спортсменов было две бронзовые награды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе призвали немедленно разрешить российские нефть и газ

    Россиян предупредили о смертельной опасности лечения простуды алкоголем

    В Минтрансе раскрыли детали перевозки пассажиров с Ближнего Востока

    В России запретили сайт с неожиданным рецептом из мыла

    Ворончихина прокомментировала первое золото России на Паралимпиаде

    Россиянам закрыли доступ к Civilization VI и другим играм

    Певцов резко высказался об иностранных псевдонимах российских артистов

    Двум категориям работающих россиянок дали совет перед декретом

    Огненный шар заметили в небе над европейской страной

    Раскрыты последствия ограничений на тарифы такси в непогоду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok