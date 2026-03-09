Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 8 марта 2026Мир

Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины признать однополые пары семьей

Захарова высказалась о решении ВС Украины признать однополые пары семьей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Киев наполнил 8 Марта новым «квазисмыслом». Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Верховного суда Украины о признании отношений однополой пары (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) семьей.

«Киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом», — написала дипломат, добавив, что это решение открывает президенту страны Владимиру Зеленскому «фантастические перспективы».

При этом в конституции и семейном кодексе Украины говорится, что брак — это союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах регистрации актов гражданского состояния.

Ранее Еврокомиссия потребовала от Украины признать однополые браки и защищать права ЛГБТ ради вступления в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран сделал новое заявление о военном сотрудничестве с Россией

    Европе предрекли большие проблемы из-за двух причин

    Появилось видео пожара на ядерном объекте в Иране

    В Иране раскрыли фамилию нового верховного лидера страны

    «Динамо» в большинстве разгромило ЦСКА в матче РПЛ

    Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины признать однополые пары семьей

    В США внезапно высказались о войне в Иране

    В Иране повредили ядерный объект

    Летящий из России во Вьетнам самолет подал сигнал бедствия

    Европейская страна обвинила США и Израиль в нарушении международного права

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok