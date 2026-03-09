Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины признать однополые пары семьей

Захарова высказалась о решении ВС Украины признать однополые пары семьей

Киев наполнил 8 Марта новым «квазисмыслом». Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Верховного суда Украины о признании отношений однополой пары (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) семьей.

«Киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом», — написала дипломат, добавив, что это решение открывает президенту страны Владимиру Зеленскому «фантастические перспективы».

При этом в конституции и семейном кодексе Украины говорится, что брак — это союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах регистрации актов гражданского состояния.

Ранее Еврокомиссия потребовала от Украины признать однополые браки и защищать права ЛГБТ ради вступления в Евросоюз.