Зеленский назвал число обратившихся к Украине за помощью стран

Зеленский: За помощью Украины обратились соседи Ирана и европейские страны

За помощью в обеспечении безопасности к Украине обратились 11 стран. Число таких государств назвал президент страны Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, он обсудил с секретарем СНБО, руководителями разведок, СБУ, МИД Украины, министром обороны основные перспективы войны в Иране и возможные последствия ее затягивания.

«Проблематика комплексная: все эти события на Ближнем Востоке и в регионе залива прямо влияют на Европу — и, в частности, на Украину, — на другие части мира, на критически важные поставки в Украину, безопасность и благосостояние наших людей», — пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у Киева есть 11 запросов от стран — соседей Ирана, европейских государств и Америки. «Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке. Украина готова реагировать положительно на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизнь украинцев и независимость Украины. На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями, конкретной поддержкой», — заверил он.

Ранее Зеленский заявил об отправке беспилотников-перехватчиков и группы экспертов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) для защиты американских военных баз в Иордании. По словам Зеленского, США обратились за помощью в четверг, 5 марта, а украинская команда «вылетела уже на следующий день». В Белом доме на вопрос об украинской помощи не ответили.