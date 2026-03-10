Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:09, 10 марта 2026Из жизни

61-летняя женщина раскрыла причины расставания с любовником младше нее на 35 лет

61-летняя британка рассталась с 26-летним любовником из Египта из-за денег
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Жительница города Сент-Олбанс, Великобритания, Жаклин Дьюб рассказала о причинах расставания с любовником из Египта младше нее на 35 лет. Ее историей делится Daily Mirror.

По словам 61-летней Дьюб, она познакомилась с молодым египтянином в TikTok. Мужчина сразу обозначил, что любит женщин постарше. Вскоре пара стала общаться каждый день, и в сентябре 2025 года британка прилетела к любимому за свои деньги. На тот момент они общались уже год и четыре месяца.

«Я начала сближаться с ним, поцелуи стали лучше, секс стал лучше. Все из его семьи приезжали издалека, чтобы встретиться со мной», — вспоминает о той поездке женщина. Спустя месяц она снова прилетела к 26-летнему мужчине, и он сделал ей предложение. Пара стала планировать свадьбу в Каире.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Как рассказывает Дьюб, сначала она была счастлива, но потом стала замечать неурядицы в отношениях с мужчиной и решила расстаться с ним до бракосочетания. Так, она постоянно платила за время с любовником. За время их общения она потратила в сумме около четырех тысяч фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей).

Кроме того, Дьюб заявила, что разделявшие их культурные барьеры оказались непреодолимы. Хоть она все еще скучает по мужчине, она не планирует возвращаться к нему. «Я в долгах», — призналась женщина.

Журналисты обратились за комментариями и к египтянину. Он ответил лишь: «Эта женщина сумасшедшая».

Ранее сообщалось, что пожилая британка, представившаяся Элизабет, завела роман с мошенником и заложила ради него драгоценности и дом. За время их общения женщина прислала ему около 200 тысяч фунтов стерлингов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    Испания раскритиковала Мерца за молчание перед Трампом

    Российский «Рой» в зоне СВО «повыжигал» противника из укреплений

    Названо количество снимающих квартиры для свиданий россиян

    61-летняя женщина раскрыла причины расставания с любовником младше нее на 35 лет

    Россиянин выпал из окна на припаркованное авто и выжил

    Тревел-блогерша описала отношение китаянок к мужчинам из России фразой «особая категория»

    В Раду подали закон о координационном штабе по координационным штабам

    Раскрыта скоординированная стратегия Ирана в войне с США

    Разница между самой высокой и низкой зарплатой в России оказалась внушительной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok