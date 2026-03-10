61-летняя женщина раскрыла причины расставания с любовником младше нее на 35 лет

Жительница города Сент-Олбанс, Великобритания, Жаклин Дьюб рассказала о причинах расставания с любовником из Египта младше нее на 35 лет. Ее историей делится Daily Mirror.

По словам 61-летней Дьюб, она познакомилась с молодым египтянином в TikTok. Мужчина сразу обозначил, что любит женщин постарше. Вскоре пара стала общаться каждый день, и в сентябре 2025 года британка прилетела к любимому за свои деньги. На тот момент они общались уже год и четыре месяца.

«Я начала сближаться с ним, поцелуи стали лучше, секс стал лучше. Все из его семьи приезжали издалека, чтобы встретиться со мной», — вспоминает о той поездке женщина. Спустя месяц она снова прилетела к 26-летнему мужчине, и он сделал ей предложение. Пара стала планировать свадьбу в Каире.

Как рассказывает Дьюб, сначала она была счастлива, но потом стала замечать неурядицы в отношениях с мужчиной и решила расстаться с ним до бракосочетания. Так, она постоянно платила за время с любовником. За время их общения она потратила в сумме около четырех тысяч фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей).

Кроме того, Дьюб заявила, что разделявшие их культурные барьеры оказались непреодолимы. Хоть она все еще скучает по мужчине, она не планирует возвращаться к нему. «Я в долгах», — призналась женщина.

Журналисты обратились за комментариями и к египтянину. Он ответил лишь: «Эта женщина сумасшедшая».

