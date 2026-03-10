Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:40, 10 марта 2026Экономика

Apple решила зарегистрировать в России бренд умных часов

Apple подала заявку на регистрацию в России бренда Connect to Apple Watch
Вячеслав Агапов

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Американская компания Apple подала заявку на регистрацию в России бренда умных часов. Об этом со ссылкой на базу данных Роспатента сообщает РИА Новости.

Компания решила зарегистрировать товарный знак Connect to Apple Watch. Под ним производитель сможет реализовывать смарт-часы, наушники, фитнес-оборудование, игровые устройства, компьютеры, а также программное обеспечение.

В 2022 года после начала боевых действий на Украине Apple приостановила продажи техники в России, а также отключила сервис Apple Pay.

Ранее стало известно, что американский рок-музыкант и актер Джаред Лето также захотел зарегистрировать свой бренд в России. 54-летний вокалист группы Thirty Seconds to Mars 5 марта подал заявку из США на регистрацию в России товарного знака Jared Let, под которым будут производиться одежда и обувь, а также осуществляться развлекательные услуги и организовываться кино- и телевизионные выступления актеров и музыкантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Момент удара ракеты по спутниковой станции в Израиле попал на видео

    Популярность апартаментов у молодежи объяснили

    Стало известно возможное наказание Верке Сердючке в России

    Популярная российская блогерша пожаловалась на тяжелый развод и расплакалась

    Число пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по российскому городу резко выросло

    В рыболовной сети нашли 15-метровую тушу редкого кита

    Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО рассказала о его обещании перед заданием

    Актриса Ирина Горбачева показала фото топлес и рассказала о жизни с РПП

    Apple решила зарегистрировать в России бренд умных часов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok