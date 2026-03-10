Apple решила зарегистрировать в России бренд умных часов

Apple подала заявку на регистрацию в России бренда Connect to Apple Watch

Американская компания Apple подала заявку на регистрацию в России бренда умных часов. Об этом со ссылкой на базу данных Роспатента сообщает РИА Новости.

Компания решила зарегистрировать товарный знак Connect to Apple Watch. Под ним производитель сможет реализовывать смарт-часы, наушники, фитнес-оборудование, игровые устройства, компьютеры, а также программное обеспечение.

В 2022 года после начала боевых действий на Украине Apple приостановила продажи техники в России, а также отключила сервис Apple Pay.

Ранее стало известно, что американский рок-музыкант и актер Джаред Лето также захотел зарегистрировать свой бренд в России. 54-летний вокалист группы Thirty Seconds to Mars 5 марта подал заявку из США на регистрацию в России товарного знака Jared Let, под которым будут производиться одежда и обувь, а также осуществляться развлекательные услуги и организовываться кино- и телевизионные выступления актеров и музыкантов.