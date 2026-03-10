Реклама

14:18, 10 марта 2026

Бывший ведущий Первого канала уехал в Израиль и изменился

Ведущий Антон Привольнов заявил, что в Израиле стал менее требовательным к себе
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший в Израиль, заявил, что после эмиграции стал менее требовательным к себе. Об этой перемене он рассказал в видео, доступном на YouTube.

Привольнов поинтересовался у своего собеседника, комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), помог ли ему переезд в Израиль избавиться от перфекционизма. «У меня вот московские [установки], что я должен быть какой-то правильный и лучше всех, у меня как-то все это сошло, и я думаю: и так сойдет», — пояснил ведущий.

Слепаков в ответ отметил, что действительно стал проще относиться к некоторым вещам после того, как переехал в Израиль. В то же время комик заявил, что его требования к собственному творчеству не изменились.

Ранее Привольнов пожаловался на особенности воспитания в СССР. Он также признался, что хотел бы перенять у израильтян любовь к себе.

